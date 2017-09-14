Утепление полов

В процессе строительства или проведения ремонта очень важным этапом является правильная установка теплого пола. В первую очередь надо поставить несущие лаги на выступ фундамента, на расстоянии 1-1,2 метра друг от друга. В качестве материала можно использовать сухой брус размером 200х200, 150х150 или доску 200х50, 150х50 предварительно перевернутую на «ребро». При необходимости лаги укрепляются вертикальными стойками, и на каждую сторону нашивается брус размером 50х50 и приобретаются цилиндры минераловатные.

На брус выкладывают черновой пол, прикрепленный саморезами, чтобы избежать провисания пола под тяжестью утеплителя и собственного веса. В процессе монтажа старайтесь ходить только по лагам, потому что конструкция не рассчитана на большой вес. Доска чернового пола при выкладке на брус не должна ничем крепиться. Не следует сильно подгонять доски друг к другу, но и не нужно оставлять пятисантиметровые щели между ними. Дальше на пол укладываются минераловатные плиты -гидроизоляция, которая должна обладать хорошими свойствами воздухопроницаемости во избежание появления конденсата и влагоизоляции. Цена на данный материал довольно невелика. Гидроизоляция стелется внахлёст, гладкой стороной вниз и крепится с помощью обыкновенного строительного степлера. Обязательно необходимо закрыть изоляцией всю поверхность без пробелов.

На уложенную изоляцию выкладывается минеральная вата, располагаемая между лагами — качественная теплоизоляция трубопроводов. При использовании утеплителя в виде плит минеральную вату нужно расположить так, чтобы каждый стык нижних плит перекрывался верхней плоскостью. Таким образом, должно получиться 2-3 слоя утеплителя, в зависимости от толщины несущей лаги. Обязательно оставьте место для воздушной подушки. Сверху на утеплитель уложите пароизоляцию. Полосы пароизоляции так же, как и гидроизоляции стелятся внахлёст друг на друга и крепятся степлером к лагам. Теперь можно сказать, что непосредственное утепление пола на этой стадии подходит к концу. На полученную конструкцию монтируется чистая половая доска, которая прикрепляется потайными гвоздями, спрятанными в паз. После этого уже шлифуется готовый пол, затирается шпатлёвкой по дереву, опять шлифуется, и полируется. Пол готов и можно устанавливать на него все, что угодно: предметы, мебель и прочее.