Утепление стен внутри помещения

Выполнить мероприятия по внутреннему утеплению стен, соблюдая при этом все правила, очень и очень сложно. Прибегать к данному методу утепления и приобретать экструдированный полистирол в Ханты-Мансийске рекомендуют только в случае, если внешнее утепление невозможно, по той или иной причине.

Согласно своду правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», использование изоляции, при утеплении внутренней части стен помещений, не рекомендуется. Основной причиной является факт того, что теплоизолирующий слой обладает свойством накапливания влаги. Если внутреннее утепление является единственным вариантом, то при этом требуется проведение дополнительных работ по пароизоляции стен помещения.

• Для того чтобы стены в помещении остались сухими и теплыми, нужно защитить их часть, в которой будет располагаться так называемая «точка росы» от влаги. Что для этого можно предпринять? Доступных вариантов не так уж и много.

• Необходимо выбирать плиты на базальтовой основе и высококачественную пленку для пароизоляции и, при ее использовании, тщательно герметизировать все места стыков.

• Паропроницаемость теплоизоляционного материала не должна быть высокой. Идеальным вариантом будет сочетание, когда несущая стена обладает большим показателем паропроницаемости чем теплоизолятор. При этом пар будет выводиться на улицу.

• Нужно купить утеплитель и обратить внимание на степень его прилегания к стене. Она должна быть минимальной. Клей стоит наносить гребенкой, для увеличения площади соприкосновения материала со стеной.

• Для уменьшения уровня влажности в квартире, можно установить дополнительные устройства для увеличения уровня вентиляции воздуха.

• При установке изоляции необходимо обратить внимание на особенности климатической зоны, в которой находится помещение. От этого показателя будет зависеть толщина изолирующего слоя.

• До установки утеплителя, настоятельно рекомендуется проведение работ по предотвращению появления плесени, для этого используется обработка специальными противогрибковыми препаратами и растворами.

• Работы по утеплению и изоляции можно проводить только при условии, что стены помещения абсолютно сухие.

Одной из ключевых задач при утеплении, будет контроль «мостиков холода». В основном они расположены в местах прилегания перекрытий здания к несущим стенам. Эти зоны необходимо обработать с особой тщательностью.