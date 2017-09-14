Тепло и звукоизоляция в помещениях

Любое построение, имеет контакт со влажной средой. Впоследствии, имеющая в почве влага, поднимается по стенам. Это явление наблюдается на старых и заброшенных зданиях, где отсутствовали маты прошивные минеральные. Избыток влажности в помещении, кроме дискомфорта, оказывает и вред для здоровья, поэтому необходимо обеспечить устойчивую гидроизоляцию.

В строительстве различают два вида изоляции: горизонтальная – это, когда сначала на сухую поверхность стены, кладут плиты теплоизоляционные базальтовые. Кладку начинают после нанесения на поверхность тола, раствора цемента, при этом соединения осуществляют внахлест (10-20см).

Ширина тола, соответствует толщине стены. Вертикальная изоляция — это, когда поверхность стен обрабатывают битумной массой, а также все стены, соприкасающиеся с грунтом. Тепло и звукоизоляция имеют одинаковое принципиальное значение. Теплоизоляционная вата минеральная оказывает следующий эффект: зимой, предотвращает потери тепла, препятствует холодному потоку снаружи.

Летом, проникновению горячих потоков воздуха. Это означает, что летом не будет чрезмерно нагреваться, а летом охлаждаться. Строительно-монтажные плиты, монтируемые снаружи, дают не плохой эффект теплоизоляции, но крепления связаны с большими расходами. Из-за непрерывного воздействия атмосферы, наружная штукатурка растрескивается, и крепежные детали поддаются коррозии.

Поэтому крепежная деталь полностью должен быть из нержавеющей стали. При плохом укреплении стыков, в жаркую летнюю погоду, прямые солнечные лучи оказывают тепловое воздействие на штукатурку, и на местах стыка произойдет растрескивание штукатурки. Некоторые застройщики допускают ошибки при оформлении цоколя.

Ошибка заключается в том, что в целях придания прочности конструкции, цоколь выступал на полкирпича, однако при таком раскладе, остатки влаги, стекающие сверху, задерживаются на цоколе, и впоследствии разрушает штукатурку. Для предотвращения этого явления, цоколь нужно установить наравне со штукатуркой.

Особенно актуально тепло и звукоизоляция в мансардных помещениях. Важную роль в этом вопросе играет кровля. Что дает теплоизоляция? Несомненно, потребление тепла в помещении зависит от климата и погодных условий, но интенсивный обмен потоками воздуха в зимнее время, чревата большими затратами для поддержания тепла в помещении. Хорошая теплоизоляция, предотвращает эти расходы.

Что дает звукоизоляция? Некому не секрет, что шум неблагоприятно влияет на здоровье. Звуковые колебания извне, создают дополнительные неудобства и дискомфорт. Обработка и обшивка звукоизоляционными материалами предотвращают эти неудобства. Звукоизоляция стен выполняют исходя из того, что стены бывают однослойными и многослойными.

Нужно заставить стену не вибрировать звуковые колебания, путем упрочнения, уплотнения, придания жесткости и нужно сделать так, чтобы звуковые колебания поглощались в стене, а не отражались. Этого можно достичь, нанесением специальных слоев покраски и обивки специальным материалом. Одним словом, создают многослойность и в каждом слое, звуковые колебания задерживаются, проявляется эффект поглощения звуковых колебаний.

Также звукоизоляцию можно повысить с помощью пола и потолка. Звукоизоляцию потолка можно понизить, применив конструкцию навесного потолка, с укладкой стекловолокна. Пол можно изолировать, применением звукоизолирующего пола (подложка на войлочной основе). Но самые главные виновники шума, это окна и двери.

Для предотвращения шума через окна, можно применить специальные звукоизоляционные стеклопакеты, и обработать стыки специальным материалом. В межкомнатных дверях имеются вентиляционные отверстия, которые так же понижают звукоизоляцию в комнатах.