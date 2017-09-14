Изоляция подвала

Подвальные помещения загородного дома очень редко активно используются и не считаются жилой площадью. Из-за этого и при покупке дома, и при постройке собственного, многие владельцы слишком пренебрежительно и невнимательно оценивают состояние и перспективы подвала. Не менее небрежно ведется и дальнейший уход за подвальными помещениями. А ведь именно от того, в каком состоянии маты прошивные теплоизоляционные во многом зависит долговечность и прочность дома, комфорт пребывания в нем.
Одновременно с этим, в большинстве проектов коттеджей и загородных домов больших размеров, подвальные помещения приспособлены для оборудования гаража и котельной, склада/погреба, спортивного зала или мастерской. Этими возможностями глупо пренебрегать.
Гидроизоляция погребов и подвалов
Грунтовые воды, дожди, тающий снег — на фундамент дома постоянно действует вода и высокая влажность. Если подвальных помещений нет, владелец дома может длительное время быть не в курсе, в каком именно состоянии находится бетон фундамента под землей. Наличие частично или полностью подземных помещений дает возможность тщательно следить за состоянием гидроизоляции и вовремя ремонтировать или применяется скорлупа ппу высокого качества.
Применяемые теплоизоляционные материалы в Казани
Оптимальными для гидроизоляции подвалов и погребов принято считать следующие материалы:
— Различные рулонные гидроизоляционные материалы;
— Классический строительный битум;
— «Холодные» мастики, сделанные на основе полимерных составов или битума;
— Смеси на основе цемента и полимерных составов, выделяющиеся глубоким проникновением в рабочую поверхность.
Все эти материалы сделаны с одной цель, но используются по-разному. Мастика и битум предназначены для изоляции подвалов и погребов с наружной стороны. Для дополнительной защиты с внешней стороны также можно использовать рубероид, толь, либо другие рулонные изоляционные материалы.
Изнутри изоляцию стен лучше всего производить при помощи полимерно-цементных смесей: внешне они почти ничем от бетона не отличаются, а также позволяют выравнивать поверхность стен. Помимо этого, на ровную бетонную стену гораздо легче подобрать и закрепить отделочные материалы, чем на рулонных или каких-то иных материалов для гидроизоляции. Поэтому, если изнутри планируется создание декоративной отделки, желательно позаботиться и о подходящем основании стен, пола и потолков для нее.
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