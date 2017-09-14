Решение проблемы холодного пола

| Сентябрь 14, 2017 | Обо всем | Комментарии к записи Решение проблемы холодного пола отключены

Всем известно, что полы, как правило, холодные, если они не обогреваются намеренно системой тёплого пола, либо напольными конвекторами, но порой они намного холоднее, или вовсе ледяные. Такое обычно бывает, в частных домах, но порой случается и в городских квартирах. С квартирами все значительно проще, так как такая ситуация может возникнуть только у жильцов первого этажа и то при условии, что под полом находится подвал. Подвал, как правило, имеет отдушину, через которую в зимнее время проникает холодный воздух. Некачественная базальтовая вата в Казани является первопричиной «оледенения» полов. Достаточно найти местоположение подвальной отдушины и закрыть её на зимний период. Обладателям частных домов придётся несколько сложнее для установления причины. Придётся произвести целый комплекс мероприятий для решения проблемы:

1. Возможно, у дома нет завалинки, либо она имеет повреждения. В первом случае, её необходимо устроить, так как маты прошивные теплоизоляционные являются не столько декором, сколько сооружением, утепляющим стены дома и защищающим от осадков. Именно, она выполняет функцию защиты от промерзания полов в зимний период. Во втором случае, необходимо провести реставрационные работы данного сооружения. Устройство завалинки может быть разнообразным:

— кирпичная кладка с тепло и влагоизоляционными слоями и без таковых;

— деревянный опалубок, заполненный землёй, выполняющей функцию теплоизоляции, вперемешку с опилками, выполняющими функцию влагозащиты и закрытый крышкой, с целью предохранения от попадания осадков.

2. Теплоизоляция пола так же немаловажный фактор. Причиной «оледенения» пола может быть как её отсутствие, нарушение, так и неправильный монтаж. Существует несколько вариантов утепления пола:

— Заполнение пространства между полом и основанием универсальным изолянтом — базальтовая плита в Казани.

— Устройство чернового пола путём крепления его с нижней стороны лаги, с последующим монтажом на нем влагозащитной плёнки и теплоизоляционного слоя из минеральной ваты, изовера, либо другого утеплителя (не рекомендуется использовать для этой цели пенополистирол). После чего монтируется парозащитная мембрана и застилается чистовой пол. Покрытие пола значения не имеет, это может быть абсолютно любой материал.

После выполнения упомянутых действий, проблема будет решена. Но если завалинка присутствует и цела, теплоизоляция пола выполнена на должном уровне и качественно, а проблема остаётся, то она заключается не в полах. Возможно, нарушена изоляция стен, либо входных дверей и холодный воздух проникает через них, распространяясь по полу, так как холодный воздух, тяжёлый по своим физическим параметрам и всегда находится внизу.

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