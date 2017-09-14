При постройке нового дома или ремонте старого очень важна теплоизоляция стен изнутри, ведь именно она делает помещение теплее. Изоляцию выполняют во всех помещениях здания, создавая с её помощью замкнутую систему. Если вы пропустите или выполните некачественно изоляцию хотя бы на одном участке, то вся вата минеральная может пойти насмарку. Поэтому стоит отнестись к установке внутренней изоляции в доме очень серьёзно и постараться сделать вся очень качественно и аккуратно. Если вы уже знаете, как утеплить потолок частного дома, то работа со стенами не будет для вас черезчур сложной.

Для начала стоит рассказать об органических утеплителях. Они представляют собой отходы различных строительных и декорационных материалов, таких как древесина, камыш, соломит и торф. Их ещё можно назвать естественными. Такая скорлупа для труб совершенно безвредна и при правильной установке (довольно сложной), будут проявлять высокие изоляционные качества. Однако эти материалы также подвержены гниению, образованию грибка. Поэтому их не используют там, где ожидается повышенная влажность воздуха.

Теплоизоляцию стен изнутри проводят и с помощью другой категории органических изоляторов – пенополиэтилена, пеноплекса, пеногласа и других, изготовленных из полимерных материалов. Такой утеплитель для дома совершенно не страдает от влаги, маты базальтовые превосходно сохраняют тепло и просты в монтаже. Обычно продаются в виде удобных панелей. Но низкая сопротивляемость нагреванию делает их пожароопасными, что снижает их рейтинг в глазах многих покупателей.

Другой вариант утеплителя – неорганический материал. Это и всем известная минеральная вата, и различные пенобетоны, пеностёкла, а также специальные волокнистые материалы на основе асбеста. Специальные утеплительные плиты, сделанные из этих материалов, используют при утеплении домов чаще всего. Их легко встраивать в структуру дома, они долговечны и не боятся ни влаги, ни огня. Кроме того, они обладают отличной способностью пропускать пар, поэтому незаменимы в кухнях, банях и других «мокрых» помещениях. Также с их помощью выполняют внешнюю изоляцию зданий.

Смешанный тип утеплителей для теплоизоляции стен изнутри применяется реже, чем предыдущие два, так как довольно много весит, а стоит дороже всего. В его состав входят древесные волокна и вспученные горные породы, такие как вермикулит, обеспечивающие наличие полостей воздуха, который исполняет роль изолятора. Такой материал делают в Европе на современном оборудовании, он всегда имеет высокое качество и цену.

Изоляцию помещения изнутри стоит начать с установки каркаса. На стены крепятся специальные направляющие бруски, между которыми и будет укладывать слой утеплителя. Можно сделать также перпендикулярные лаги, утепленные в бруски, чтобы образовать общую поверхность. Сначала клеятся или прикручиваются небольшими саморезами листы утеплителя, а потом ставятся лаги, которые прижмут его, не давая отвалиться.

Не забывайте также про гидроизоляцию, слои которой стелют под утеплитель и не него для исключения проникновения лишней влаги в дом и в саму стену. Заключительный этап – обшивка стены гипсокартоном с последующей шпаклёвкой и покраской. Лучше использовать гипсокартон, а не какой-нибудь другой материал вроде ДСП, так как он неплохо переносит влажность, перепады температур и отлично подходит для различных вариантов отделки.