Изоляция фундамента

Фундамент – важнейшая часть здания, его основа. Срок службы здания зависит, в первую очередь, от прочности фундамента, его материала и защиты от внешних воздействий. Недостаточные прочностные характеристики фундамента могут привести к появлению трещин на стенах дома или к его разрушению. Поэтому необходимо, чтобы базальтовая плита в Челябинске была качественная, важно подходить к планированию строительства этой части здания ответсвенно.

Гидроизоляция — один из наиболее важных критериев, которые учитываются при возведении фундамента. Ведь в основном фундаменты состоят из бетона, либо из строительных материалов на его основе, а бетон достаточно гигроскопичен и имеет низкий предел морозостойкости. Чтобы предотвратить просачивание лишней влаги сквозь фундамент с образованием плесени и обеспечить его долговечность, нужно обязательно провести его гидроизоляцию, купить экструдированный полистирол в Челябинске и подготовить к эксплуатации.

В зависимости от геологических и климатических условий, существует ряд различных технологий фундаментной гидроизоляции.

Окрасочная гидроизоляция.

Этот способ гидроизоляции ограждает фундамент лишь от внешних осадков, поэтому скорлупа ппу используется в случаях, когда уровень грунтовых вод ниже, чем фундамент. Технология окрасочной изоляции подразумевает нанесение битумной или полимерной мастики на очищенный бетон шпателем или кистью.

Гидроизоляция «жидкой резиной»

Этот способ гидроизолирования фундамента более трудоемок по сравнению с предыдущим. Данная технология заключается в нанесении на поверхность бетона битумно-полимерной эмульсии, которая в течение 2-3 часов превращается в слой резины, обеспечивая высокий уровень гидроизоляции.

Оклеечная гидроизоляция.

Иногда уровень грунтовых вод, находящийся ниже фундамента, может подниматься. В этом случае требуется наиболее надежная защита от влаги.

При оклеечной гидроизоляции поверхность фундамента оклеивают рубероидом. Сперва на поверхность фундамента наносится битумная мастика, затем холодная либо горячая клеящая мастика. Далее рулонный рубероид раскатывается, нагревается для лучшего сцепления с поверхностью и наклеивается на фундамент.

Глиняный затвор.

Для изоляции фундамента этим способом используется глина, содержащая не более 15% песка. Глина укладывается слоями 10 см, уплотняется и утрамбовывается. Она забивает поры бетона и благодаря этому обеспечивает очень хорошую гидроизоляцию здания.

Для повышенного уровня гидроизоляции фундамента можно использовать глиняный затвор в сочетании с поверхностной изоляцией.