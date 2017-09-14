Монтажной пеной называется материал, который используется для склеивания различных элементов друг с другом. Ее применяют с целью изоляции тепла и звука на различных объектах. При своем применении герметик расширяется с заполнением всех щелей и трещин, тем самым, выполняя свое основное предназначение. Сама пена из баллона вытесняется с помощью пропеллента. Так изоляция труб представляет собой газ, который также закачан в баллон.

Состав

Основной компонент материала представлен предполимером. При контакте плиты на базальтовой основе с кислородом воздуха начинает протекать реакция полимеризации. Происходит расширение предполимера с образованием вспененной структуры.

Преимущества

Подобный герметик обладает рядом достоинств. Их можно свести к следующим моментам:

— выраженные свойства изоляции тепла и звука;

— утеплитель базальтовый цену имеет высокую;

— выступает в качестве связующего материала при склеивании различных элементов;

— высокая устойчивость к влаге и выраженные свойства диэлектрика;

— некоторые виды материала не поддерживают горение;

— при расширении герметик заполняет все пустоты с образованием качественного шва.

К сожалению, не лишена она и ряда недостатков:

— действие ультрафиолета приводит к потемнению и разрушению материала. Поэтому на открытом солнце баллоны не хранят. Слой герметика подлежит шпаклеванию;

— баллоны с материалом нельзя располагать вблизи открытого огня. Газ в них закачен под давлением и существует определенная опасность взрыва;

— следует избегать попадания пены на кожу. Ее можно отмыть только растворителем и то, если она не успела застыть. Если пена засохла, то она удаляется только пемзой. Поэтому все работы с ней надо проводить только в перчатках.

Виды

Деление основано на температуре наружного воздуха в условиях ее применения. В соответствии с этим различают следующие виды монтажной пены:

— летний герметик. Его используют в температурном диапазоне от 5 до 35 градусов со знаком плюс;

— зимняя монтажная пена. С ней можно работать при температурах, которые опускаются до 18 градусов со знаком минус;

— всесезонный материал. Обладает характеристиками летнего и зимнего варианта.

Помимо этого, различают пену для бытового и профессионального использования.

Пена профессионального характера подается при помощи специального пистолета. Его без проблем можно приобрести в любом строймаркете. Подача бытовой пены из баллона при этом наличия пистолета не требует. Для того, чтобы заделать небольшую щель проводят использование трубки-адаптера.