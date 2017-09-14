Изоляционные материалы: наиболее распространенные виды

Абсолютно каждому сооружению, без сомнения, требуется максимально высококачественная гидроизоляция, ведь влага, как известно, представляет весьма серьезную угрозу почти всем элементам строения. В связи с этим, естественно, такого рода мероприятиям, при строительстве различного рода построек, обычно как раз и уделяется крайне серьезное внимание. Сегодня изоляция трубопроводов в Челябинске чаще всего осуществляется с помощью нескольких различных материалов, обладающих своими конкретными эксплуатационными особенностями.

Виды гидроизоляционных материалов

Говоря о гидроизоляции, стоит сразу отметить, что под данным понятием обычно подразумевается достаточно плотная специальная прослойка, совершенно не пропускающая влагу. Так ппу изоляция традиционно наносится на основные элементы сооружения и предохраняет их от влияния влаги. При этом производятся такого рода работы, как правило, с помощью особых материалов, и обычно подразделяются на несколько различных видов.

Гидроизоляция окрасочного типа

Данного вида изоляция представляет собой относительно тонкую, надежную пленку, которая образуется на обрабатываемой поверхности после нанесения на нее битума или особой мастики. Великолепным представителем такого окрасочного гидроизоляционного материала, сегодня считается специальная битумная мастика, купить утеплитель можно содержащий в своем составе такие компоненты, как тальк, известь и асбест. Кроме того, довольно солидную эффективность здесь также показывают и некоторые виды красок и лаков, изготовленные на основе синтетических и полимерных смол.

Оклеечная изоляция

Такого рода гидроизоляция осуществляется за счет применения специальных листовых или рулонных материалов, которые приклеиваются к поверхности при помощи битумной мастики, либо фиксируются посредством особых синтетических смол. При обустройстве подобной гидроизоляции чаще всего применяются такие виды материалов, как специальная ПВХ-пленка, стеклорубероид, металлоизол и гидроизол.

Рулонная гидроизоляция

Подобная гидроизоляция лучше всего подходит для применения на горизонтальных поверхностях. В качестве материала здесь, как правило, чаще всего используют толь, пергамин или рубероид. В ходе укладки такого рода материалов очень важно обязательно не забывать о создании небольших перехлестов, а также стараться не допускать совпадения стыковочных швов.

Обмазочная изоляция

Используется такая гидроизоляция, как правило, для защиты элементов, выполненных из бетона, кирпича и цемента. В качестве материалов тут, обычно выступают специальные двухкомпонентные составы, которые наносятся на обрабатываемую поверхность в несколько слоев. Подобный способ гидроизоляции считается крайне высокоэффективным, и чаще всего используется при изоляции подвалов и бассейнов.