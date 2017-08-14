Особенности проведения конкурса «Евровидение»

Ежегодно телезрители всех европейских стран с удовольствием смотрят популярный международный конкурс – «Евровидение». Как отмечает новостной сайт nv.ua, по правилам этого музыкального конкурса, который был впервые проведен в Швейцарии, в городке Лугано в 1956 году, в нем может принимать участие только один отдельно представленный представитель от любой отдельно взятой страны. Конкурс «Евровидение» транслируется не только в каких-либо странах, напрямую принимающих заметное участие в конкурсе, но и во многих других государствах.
Правила проведения «Евровидения»
Согласно современным правилам музыкального конкурса, каждый его участник может исполнить только одну композицию. Хотя в 1956 году, когда в конкурсе принимали участие исполнители только из 7 стран, то они пели по 2 песни. Кроме этого, также основными правилами этого международного музыкального состязания являются:
- Отбор каждого исполнителя должен происходить на конкурсной основе в стране, принимающей участие в этом состязании. В 2017 году евровидение от украины будет представлено участием группы «O.Torvald».
- Все музыкальные композиции должны исполняться без фонограммы.
- После того, как последний участник исполнит свою песню, победитель состязания определяется с помощью зрительского голосования. Процедура голосования длится около 15 минут. Телезрители просто отправляют SMS-сообщение с номером участника на специальный номер телефона. Телезрители не могут голосовать за участника из своей страны, а только за исполнителей из других государств.
- После подсчета полученных голосов, отданных телезрителями за каждого из участников конкурса, международное жюри определяет победителя. Разумеется, выигрывает конкурс исполнитель, набравший больше всего голосов. Следующий конкурс проводится в стране участника, из которой победил в «Евровидении». Раньше, исполнители должны были петь только на государственном языке своей страны. Однако начиная с 2000 года это правило упразднили, и участники могут петь на любом языке. Евровидение 2017 станет необычным событием из-за того, что страны-участницы поняли, что чем необычные подход к песне и выступлению — тем больше шансов на победу.
Стоит отметить, что больше всего выигрывали этот музыкальный конкурс представители Ирландии. В частности, ирландские исполнители праздновали победу 7 раз. Представители Великобритании, Франции и Люксембурга побеждали по 5 раз. К тому же, Великобритания еще и больше всех учувствовала в финальной части конкурса, а это целых 8 раз.
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