Особенности проведения конкурса «Евровидение»

Ежегодно телезрители всех европейских стран с удовольствием смотрят популярный международный конкурс – «Евровидение». Как отмечает новостной сайт nv.ua, по правилам этого музыкального конкурса, который был впервые проведен в Швейцарии, в городке Лугано в 1956 году, в нем может принимать участие только один отдельно представленный представитель от любой отдельно взятой страны. Конкурс «Евровидение» транслируется не только в каких-либо странах, напрямую принимающих заметное участие в конкурсе, но и во многих других государствах.

Правила проведения «Евровидения»

Согласно современным правилам музыкального конкурса, каждый его участник может исполнить только одну композицию. Хотя в 1956 году, когда в конкурсе принимали участие исполнители только из 7 стран, то они пели по 2 песни. Кроме этого, также основными правилами этого международного музыкального состязания являются:

Отбор каждого исполнителя должен происходить на конкурсной основе в стране, принимающей участие в этом состязании. В 2017 году евровидение от украины будет представлено участием группы «O.Torvald».

Все музыкальные композиции должны исполняться без фонограммы.

После того, как последний участник исполнит свою песню, победитель состязания определяется с помощью зрительского голосования. Процедура голосования длится около 15 минут. Телезрители просто отправляют SMS-сообщение с номером участника на специальный номер телефона. Телезрители не могут голосовать за участника из своей страны, а только за исполнителей из других государств.

После подсчета полученных голосов, отданных телезрителями за каждого из участников конкурса, международное жюри определяет победителя. Разумеется, выигрывает конкурс исполнитель, набравший больше всего голосов. Следующий конкурс проводится в стране участника, из которой победил в «Евровидении». Раньше, исполнители должны были петь только на государственном языке своей страны. Однако начиная с 2000 года это правило упразднили, и участники могут петь на любом языке. Евровидение 2017 станет необычным событием из-за того, что страны-участницы поняли, что чем необычные подход к песне и выступлению — тем больше шансов на победу.

Стоит отметить, что больше всего выигрывали этот музыкальный конкурс представители Ирландии. В частности, ирландские исполнители праздновали победу 7 раз. Представители Великобритании, Франции и Люксембурга побеждали по 5 раз. К тому же, Великобритания еще и больше всех учувствовала в финальной части конкурса, а это целых 8 раз.