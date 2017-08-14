Успешное сотрудничество с «Первым супермаркетом полиграфии PSP»

Как известно, успех любого бизнеса сводится к получению прибыли. Это возможно только при условии, что товар или услуга пользуется спросом и хорошо продается. Также известно, что для продвижения и информирования конечного потребителя о товаре или услуге необходима реклама. Любой физиолог скажет, что максимальную информацию (в отсутствии грубых нарушений) человек воспринимает через зрительные образы. Следовательно, в рекламной индустрии основной упор делается на наглядные материалы.

Привлекательны яркие образы, интересные сюжеты, «застывшие» на рекламных плакатах, упаковках товаров или же просто переведенные в язык слогана компании. Многие хорошо помнят агитационные плакаты времен СССР, до сих пор считающиеся мастерством маркетингового искусства. Потому не стоит списывать этот вид рекламы, даже в эру развития высоких технологий. Напротив, достижения прогресса дали на вооружение полиграфической рекламе множество новых инструментов, которые позволяют создавать дизайнерам яркие и запоминающиеся образы, останавливающие взгляд.

Как-то задумавшись над расширением своего бизнеса, я решил привлекать новых клиентов и удерживать уже существующих путем предоставления рекламно-сувенирной продукции с логотипом своего туристического агентства. Мои соратники, такие же владельцы собственного, не конкурирующего бизнеса, рекомендовали одно агентство по рекламе, которым сами нередко пользуются. Первый супермаркет полиграфии – так именуется эта фирма, представил мне такое изобилие продукции, что я даже растерялся, не зная, с чего начать. Но супермаркет оперативной полиграфии «PSP» и его сотрудники с легкостью определили мои потребности и предложили «стартовый» набор продукции рекламно-сувенирного свойства.

Специалисты компании, совместно с дизайнерами, разработали оригинальную символику, придумали слоган и осуществили это в таких решениях, благодаря которым поток клиентов в мое агентство увеличился многократно. Качество продукции и качество печати на ней, с яркими насыщенными красками, заметно улучшили имидж моего бизнеса. А минимальные сроки изготовления в сочетании с доступной стоимостью оставили самые замечательные впечатления о «Первом супермаркете PSP», сайт которого доступен по адресу http://www.super-poligraf.com.ua. Добавлю еще, что еще листая каталог продукции, я понял – этот визит в компанию будет далеко не последним. А, получая заказ, утвердился в этом решении.