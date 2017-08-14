Интернет-магазин «Планета красок»: большой выбор, большие преимущества

Практически любой ремонт сопровождается покрасочными работами. Иногда даже, если изначально не планируется окраска стен, потолка или пола, уже в процессе ремонта возникает необходимость подкрасить участок пола или обновить цвет стены. В любом случае, нужно быть готовым к покупке краски и для этого лучше заранее изучить существующие предложения.

Специалисты не рекомендуют экономить на краске, несмотря на объём покрасочных работ. В любом случае ориентироваться нужно, в первую очередь, на качество. А это напрямую зависит от магазина, в котором вы делаете покупки. Конечно, можно купить любой вид краск в обычном строительном магазине, но лучше воспользоваться для этого виртуальным магазином. Ассортимент не только не уступает, но и превосходит многие обычные строительные магазины: здесь можно приобрести даже краску дорожную разметочную. Есть и другие преимущества. В число лучших входит интернет-магазин с красноречивым названием «Планета красок».

Сайт магазина, представленный по адресу http://www.planetakrasok.ru/, завораживает обилием оттенков и видов красок производителей с мировым именем. Представлена продукция RustOleum, ACE Pain, Modern Masters и др. Причём для каждого без исключения товара есть образец, так что покупатель имеет возможность составить представление о том, как краска выглядит в реальных условиях, вариант покупки вслепую исключён. А благодаря широкому выбору оттенков ни один покупатель не покинет магазин неудовлетворённым.

Далеко не все покупатели хорошо разбираются в красках. В случае каких-либо затруднений, необходимо обратиться к онлайн-консультанту, который поможет вам определиться в покупкой.

Хороший совет при ремонте никогда не бывает лишним. Поэтому, помимо продажи краски, сайт магазина содержит также важную информацию по выполнению покрасочных работ. Точное следование этим советам сделает покраску максимально качественной.

Представленные виды красок отлично подходят как для создания интерьера в классическом ключе, так и для оригинального, экспериментального стиля с неповторимой фактурой на поверхностях.

Для экономии времени покупателя «Планета красок» берёт на себя все хлопоты, связанные с доставкой купленного товара. За счёт широкой сети филиалов покупки в магазине очень удобны, а качество краски не вызывает сомнений. Это подтверждают и многочисленные покупатели, купив краску в «Планете красок» один раз, они не раз возвращались на сайт за новыми покупками.