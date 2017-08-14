Лучшая картонная продукции от компании «КарсКартон»

В России не так много предприятий, занимающихся производством картона. Одним из ведущих в этой отрасли является ООО «КарсКартон». Помимо обычного картона на нем производят гофрированный картон, различные упаковки из гофракартона. Предприятие было основано как экспериментальное в 1999 году. С тех пор в его деятельности произошли существенные изменения. «КарсКартон» превратился в довольно преуспевающее предприятие. Но на достигнутом руководство компании останавливаться не собирается и нацелено на дальнейшее расширение производства. При этом купить картон вы можете прямо на сайте компании по адресу karskarton.ru.

Ассортимент продукции варьируется от обычных картонных изделий до нестандартных, различных размеров и необычных форм гофрокоробок и гофрокартонных упаковок. Помимо основного производства изделий из картона, предприятие оказывает целый ряд дополнительных услуг. Дизайн упаковки, разработанный по индивидуальному эскизу, рисунки и совершенно уникальные логотипы, цветные флексографические изображения, создание рельефа на упаковке – эти и другие возможности оформления упаковок предлагают профессиональные дизайнеры предприятия.

Стоит отметить, что гофрокороба от «КарсКартон» отличаются непревзойденным качеством. Техническое оснащении «КарсКартона» находится на очень высоком уровне. Самые новые разработки в этой индустрии становятся доступными в производстве в максимально сжатые сроки. Работа любой степени сложности выполняется быстро и без проблем. Работающие на предприятии специалисты обладают высокой квалификацией и огромным опытом работы. Постоянное продуктивное сотрудничество с аналогичными зарубежными компаниями позволяет «КарсКартону» не отставать от мировых тенденций в производстве гофрокартона и оставаться лидером в данной сфере. Все мировые разработки с успехом используются на предприятии для увеличения степени надежности тары, повышения производительности, соответствия мировым стандартам.

Самый лучший упаковочный материал изготавливается на данном предприятии. Использование изделий из гофрированных материалов обладает существенными преимуществами по сравнению с другими видами упаковок. Данный материал экологичен, устойчив к воздействию окружающей среды, легко сохраняет нужную температуру в жару и холод. Транспортировка изделий в картонной таре не вызывает затруднений, благодаря легкости и компактности материала. Альтернативу гофрокартонной упаковке на сегодняшний день найти не просто, поэтому выбор данного типа упаковки будет единственно верным решением.