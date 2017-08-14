Основные преимущества пассажирских лифтов Эклипс

Лифты Эклипс, предлагаемые на российском рынке компанией ООО «Виромакс», на сегодняшний день являются одними из самых популярных и востребованных лифтов, необходимых при обустройстве различных по характеру использования зданий. Они выполняют как свои основные функциональные задачи по безопасному и быстрому перемещению людей внутри здания, так и выступают в роли украшения внутреннего убранства помещения за счет своего изящного внешнего вида.

Торговая марка «Eclipse» представляет сейчас на российском рынке пассажирские лифты Эклипс с уникальной высокотехнологичной конструкцией и большим количеством механизмов, элементов и электронных систем высокой сложности. Лифты Эклипс с высокими энергосберегающими показателями плавно поднимают пассажиров на нужный этаж и за счет надежной электронной индикации легко и удобно управляются изнутри кабины. Важным преимуществом этой торговой марки является антивандальная система, надежно защищающая внутренние панели от повреждений и поломок. А безопасности пассажиров, находящихся внутри кабины, изначально уделено повышенное внимание при проектировании данных лифтов.

Одним из важных преимуществ, ставшим доступным при использовании этого оборудования, стала возможность раскрытия широких возможностей высокоэффективного использования данного устройства служебного назначения. Для максимально комфортного, легкого и приятного передвижения пассажиров в кабинах, которые имеют пассажирские лифты, появилась возможность размещать целый ряд всевозможных аксессуаров и дополнительных устройств. Это объясняет большую популярность использования лифтов Эклипс не только при возведении новых жилых домов, но и в помещениях общегородского значения, таких как административные здания, объекты коммерческой недвижимости, торговые центры и вокзалы.

Лифты Эклипс ежедневно обеспечивают быстрое и комфортное перемещение больших потоков людей, гарантируя при этом высокую степень их безопасности. Неограниченные возможности проектирования современных зданий и существование широкого ассортимента различных комплектующих позволяют сегодня создавать лифты Эклипс практически любых форм и размеров, отвечающие всем техническим и потребительским требованиям. А большое внимание проектировщиков к дизайну лифтов данной марки обеспечило им высокую популярность и среди профессионалов, выбирающих оборудование для своих помещений, и среди рядовых пользователей, постоянно использующих эти лифты в своей повседневной жизни.