Строительство с использованием современной спецтехники

Среди существующего множества направлений и отраслей современной экономики одним из самых интересных и прибыльных является строительство. Каждый год появляется большое количество новых строительно-монтажных предприятий. Всем им, как правило, требуется для проведения работ качественная спецтехника.

Аренда спецтехники — доступно и выгодно

Необходимую технику можно взять в аренду и Этот вариант подходит для тех предприятий, рентабельность которых еще не очень высока и заказчиков мало, а материальные затраты большие. Ведь арендовать спецтехнику можно лишь на требуемый период работ по доступной цене. Необходимо купить офис, потратиться на рекламу, строительные материалы, зарплату для сотрудников и прочее. Ну и, конечно, необходимо приобрести спецтехнику. Понадобятся автокраны, бульдозеры, самосвалы и множество другой техники. Желательно, конечно, чтобы техника была новой и качественной. Но это дорого. В таком случае выходом из положения является аренда. Но к выбору техники нужно подойти очень серьезно и ответственно.

Для начала необходимо тщательно изучить все данные о производителе и марку. Затем ознакомиться с техническими характеристиками. Важно также знать, каков расход горючего, когда производился последний ремонт и в каком состоянии находятся комплектующие.

Для работы с твердыми породами требуются мощные гидромолоты. Для земельных работ нужны экскаваторы и бульдозеры. Грейфер необходим при работе с сыпучими материалами, а при укладке бетона необходим бетононасос.

Как пробурить прокол под рекой с помощью ГНБ

Иногда способ горизонтально-направленного бурения, благодаря своим преимуществам перед открытой прокладкой, становится единственно возможным. Этим методом, например, можно пробурить прокол под рекой, автомобильной трассой или железнодорожным полотном, под каналом, рекой или озером. При таких работах сохраняется природный ландшафт, а также нет необходимости в остановке транспорта. Трасса трубопровода укладывается на 3-6 метров ниже уровня дна водоема. И, поскольку процесс полностью механизирован, он проводится в короткий срок и с необходимым качеством. Для проведения подобных работ требуется самоходная гусеничная буровая установка, оснащаемая специальными расширителями и штангами.

Когда основное строительство окончено, к объекту необходимо подвести коммуникации. На этом этапе понадобится буровая установка. И вот здесь уже очень важно учесть, где будут проводиться коммуникации. Если их путь пройдет через реку или оживленную улицу, потребуется специальная бурильная установка, предназначенная для направленного горизонтального бурения.