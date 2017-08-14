Консультация специалиста поможет взять правильный офис в аренду

Офис всегда является лицом каждой компании. Именно с его помощью у клиентов и партнеров сложится впечатление о статусе, состоянии и престижности компании. Благодаря нему они сделают вывод о том, стоит ли с такой фирмой сотрудничать. Правильно выбранный и удачно оформленный офис будет заменять для фирмы рекламу, поэтому не стоить экономить на аренде помещения для него. При этом есть специалисты, которые помогут вам найти подходящий офис.

Консультации

В выборе помещения есть ряд важнейших моментов, разобраться в которых может не каждый. Но вы можете проконсультироваться насчет своего объекта со специалистами и они помогут вам решить вопросы из списка ниже.

1. Местоположение. Этот фактор напрямую влияет на количество ваших клиентов. Существуют специальные агентства, которые помогают с советами нынешним и будущим арендаторам офисов. Если фирме необходимо, чтобы к ним каждый день приходили новые люди, необходимо арендовать офис, находящийся на первом этаже, и, желательно, на многолюдной улице. Кроме того, обратите внимание на то, что всем посетителям будет гораздо проще добраться до офиса, если он находится в центре города.

2. Размер. В этом плане офис должен быть грамотно сбалансирован. Если предполагается, что в офисе постоянно работают всего несколько человек, а также его посещает немного клиентов, то огромное просторное помещение будет неуместно. Такой офис удивит и партнеров, и клиентов компании.

3. Дополнительные услуги. Если вместе с арендой офиса необходимы также и дополнительные услуги (уборка, организация питания, охрана), то идеально подойдет аренда помещения в торговом или офисном центре.

Наружная реклама часто помогает заманить клиента зайти в офис. Однако, все остальные действия (к примеру, заключение договора или сделки, покупка товара) совершаются благодаря рекламе внутри помещения. По этой причине нужно обращать особое внимание на оформление офиса. Некоторые рекламные хитрости позволят заинтересовать клиентов к покупке дополнительных товаров.

Какой лучше взять новый офис в аренду

Решение об аренде нового офиса — очень важное для любого бизнеса. В настоящее время взять новый офис в аренду можно без каких-либо проблем и сложностей благодаря специализированным компаниям, которые помогут с офисом. И офис может принести дополнительную выгоду, если использовать помещения и интерьеры с умом.

При этом при выборе офиса важно учитывать два основных аспекта: офис должен быть удобным для всех сотрудников компании и полностью покрывать их потребности. Речь идет о подходящих рабочих местах, о наличии всех необходимых коммуникаций, о хорошей системе кондиционирования и микроклимата, о правильном освещении и о многих других пунктах, которые напрямую влияют на работоспособность и непосредственно на возможность исполнять свои обязанности.

Вторым аспектом при выборе нового офиса в аренду можно назвать учет потребностей и удобство для клиентов, заказчиков и партнеров, которые могут посещать офис компании. Важнейшим вопросом для мегаполисов является возможность парковки собственного в прямой близости от офиса, поэтому выбирая офис необходимо уточнить количество парковочных мест и их загруженность в будние дни. Для посещающих офис также может быть важным наличие удобных и оборудованных переговорных, наличие кафе и ресторанов, а также престижность самого офисного здания.