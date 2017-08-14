Обзор подставки для охлаждения DeepCool M6

Развитие современных высоких технологий достигло того уровня, что планшеты и ноутбуки практически ничем не уступают стационарным компьютерам в производительности. Но стоит понимать, что идеального ничего не бывает. Небольшие размеры корпуса и компактность установки комплектующих устройства приводят к плохой системе охлаждения. Эта проблема становится более актуальной при работе с мощными ноутбуками или ноутбуками, которые эксплуатируются длительный период. Одним из способов решения такой проблемы можно назвать специальную подставку для охлаждения ноутбуков DeepCool M6. На сегодняшний день эта модель является одной из первых на территории России. Хотелось бы первыми познакомить пользователей с этим специфическим продуктом.

Как было указано выше, одной из причин нагрева комплектующих ноутбука является их длительное использование. Это понятно, так как со временем воздушные каналы системы охлаждения забиваются пылью. Не многие пользователи пытались разобрать свой ноутбук и почистить его от пыли. Даже если взять для статистики ту часть пользователей, которая все-таки чистит свой кулер от засорения, нельзя забывать про элементарный период эксплуатации элементов системы охлаждения. Если взять для сравнения ноутбуки, которые используют геймеры, то здесь температура железа достигает просто невиданных высот. Именно для решения такой актуальной проблемы предназначены специальные охлаждающие подставки. Рынок охлаждающих подставок может удовлетворить практически любого покупателя вне зависимости от его финансовых возможностей. Но именно DeepCool M6 соответствует самому главному соотношению, на которое обращает внимание покупатель – цена-качество. Это подтверждено рядом проведенных тестов и диагностик.

Кстати, совсем недавно был проведен еще один тест, касающийся портативной акустической системы Jabra Solemate. Ведь сегодня, мало кто, доволен качеством звука на ноутбуках. Просто использование портативной акустической системы – вынужденная мера. Маленький корпус ноутбука просто не способен уместить хорошую акустическую систему. К чему это все? А к тому, что DeepCool M6 способна не только охлаждать ноутбук, на подставке установлена хорошая аудиосистема.

Тестирование подставки говорит о том, что система охлаждения работает на отлично. Конечно, ее не мешало, бы проверить на ноутбуках, использующихся геймерами, но на самом деле это особо не повлияет на итоги тестирования.

Разработчики эффективно смогли объединить систему охлаждения, акустику и USB-хаб, которыми оснащена подставка DeepCool M6.

Источник: МегаОбзор.