Особенности ремонта автомобилей Мерседес

Кто из нас в свое время не завидовал обладателям Мерседеса. Эта марка автомобиля и по сей день притягивает к себе большое число любителей красивых и надежных автомобилей. И они оправдывают наши ожидания своим комфортом и надежностью, склоняя в свою сторону все большее и большее число поклонников. И это не пустые слова, потому что немецкая марка Mercedes и по сей день, считается самой престижной надежной маркой.

Но большинство наших покупателей настораживало отсутствие сервисных центров этих автомобилей. На сегодняшний день ситуация в корне изменилась. Теперь ремонт этих автомобилей можно произвести не только в Москве, но и во всех региональных центрах этого дилера.

Конечно, в области ремонта и обслуживания этой марки первое место занимают столичные автосервисы. К ним можно отнести автоцентр Авилон. У этого центра одна только станция тех. обслуживания занимает площадь 5 гектаров. Как видим, особых проблем с качественным и быстрым ремонтом Мерседес на данный момент нет. Но здесь существуют и некоторые нюансы, которые владельцам этой марки нужно учесть.

И вот что нужно отметить: Ремонт и гарантийное обслуживание этого авто пока никто не отменял. Причем немецкие производители как давали два года гарантии, так и держат, эту планку и по сей день, причем, не ограничивая пробега. Не отстает от них и конкурент концерн VAG. На малотоннажные марки автомобилей Мерседес установлена ограниченная по пробегу сроком на 2 года гарантия и составляет 200 000 километров. Поистине царская гарантия.

Все свои гарантийные обязательства не привязаны к определенному региону, а распространяется на все уголки мира, не зависимо где вы в данный момент находитесь в Китае или в том же столичном Авилоне. Вы вполне можете рассчитывать на качественный и полноценный ремонт вашего железного коня.

Причем по качеству он не будет уступать как на его Родине.

К большому сожалению некоторые автовладельцы поступают опрометчиво, покупая, порю запасные части на Mercedes-Benz у сомнительных продавцов, а не у официальных поставщиков оригинальных запчастей. В результате страдает он же сам, тем самым исключая гарантию на эту запчасть. В отличие от официального дилера дающего 1 год гарантии и без ограничения пробега.

Причем эта гарантия распространяется как на легковые, так и на малотоннажные автомобили этой марки.

Соблюдая эти требования и нормы, вы всегда можете быть уверены в надежности своего стального коня.

Всего доброго и удачи на дорогах.