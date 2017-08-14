Куда обратиться за созданием сайта?

Влияние интернета на нашу жизнь с каждым днем увеличивается все больше и больше. Если раньше интернет как рекламную площадку рассматривали лишь немногие предприниматели, то сейчас любая мало-мальски серьезная фирма имеет свой веб-сайт в интернете, который рассказывает о том, какие услуги она предоставляет, что уж говорить о магазинах, ведь разработка интернет-магазинов — важнейшая задача в их развитии. В первую очередь это связано с тем, что глобальную сеть каждый день посещают миллионы людей. Более того, Интернет — более гибкий в рекламном плане и позволяет более точно работать с аудиторией. Так или иначе, у любого бизнесмена возникает вопрос: как создать веб-сайт и к кому лучше обратится. Сейчас мы попробуем разобраться, какие у вас есть варианты и я опишу их преимущества и недостатки.

Вариант первый – заказать у частного лица, т.е. у веб-разработчика, который работает один. Преимуществом этого варианта является его стоимость. Вполне естественно, что один человек за выполненную работу потребует меньше, чем 5 человек, но и качество сайта, сделанного одним человеком и пятью, конечно же, разное. Еще один подводный камень – решение спорных вопросов. С частным лицом вы, скорее всего, заключать договор не будете, поэтому, решение спорных вопросов не урегулировано никакими общими правилами и лежит полностью на совести исполнителя заказа.

Второй вариант – самостоятельно изготовить сайт. Этот вариант подойдет людям, которые свободно обращаются с компьютером и имеют безграничное желание учиться, учиться и еще раз учиться. В этом случае вы потратите минимум денег и максимум усилий. Многое с первого раза не будет получаться, однако, вполне возможно, что в течении одного-двух месяцев вы сможете создать более-менее сносный сайт. Подходит ли этот способ – решать вам.

И третий, самый удобный, практичный, но и в то же время самый дорогой – заказать веб-сайт в у специальной студии. Преимущества очевидны: сайт будет сделан качественно и в срок. Над ним будет работать несколько человек, что повысит его функциональность и удобность. Профессиональная веб-мастерская Nabiev.NET предлагает создание сайтов высочайшего качества и любой сложности, но при этом по самым доступным ценам. Также, студия предлагает услуги по сео-оптимизации, т.е. заодно получить еще и эффективную рекламную площадку.С веб-студией всё официально оформляется, так что в случае чего вы сможете отстоять свои интересы и что не менее важно – свои средства, если студия создала не то, что вы указали в техническом задании, которое также будет предварительно составлено.

Если вы готовы платить за качество – то выбор очевиден. Тем не менее, ваш выбор напрямую будет зависеть от того, какую сумму вы готовы потратить на ваш веб сайт. Естественно, чем больше вы вложите в свою интернет-страничку, тем больше отдачи (в нашем случае – клиентов) вы получите. Так или иначе – думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. На этом разрешите с вами попрощаться, надеюсь, что я помог вам определиться с этой нелегкой задачей – созданием веб-сайта.