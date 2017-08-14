Преимущества новых моделей радиостанций Midland

Представляем вашему вниманию несколько лучших торговых марок для любителей, которые давно зарекомендовали себя. Это рации фирм Kenwood и рации Midland всех моделей. Эти рации продаются по вполне доступным ценам, но имеют довольно хорошее качество связи, не плохую, и удобную систему управления и обширным количеством нужных функций, которые не всегда можно найти у более дорогих аналогов. По продажам лидируют модификации раций Midland GXT 1000 и Midland GXT 1050.По основным функциям и характеристикам эти модели почти не отличить друг от друга, различны они лишь по своему внешнему виду. Если сравнить их с предыдущей, очень известной в недавнее время моделью Midland GXT 900, то сразу заметим значительно расширенный функционал раций.

Данные модели научились поддерживать двухканальную связь одновременно, а так же у них повышенная водонепроницаемость. Что не мало, способствует максимальной защите средства связи в суровых условиях. В рациях из серии под названием Midland GXT 900, как и в рациях Vertex vx-427, уже было использована активация рации голосовым сигналом, но данная функция была нестабильна, часто не срабатывала, особенно если у рации садился аккумулятор, это было неудобно и вызывало много отрицательных осуждений пользователей. В модели Midland GXT 1000 этот дефект был устранен, и проблема с работой при низком заряде батарейки была решена сама собой, чувствительность активации выросла, добавились несколько параметров регулировки, что сделало работу намного удобнее.

На сегодняшний день радиостанции Midland принимают сигнал в радиусе на два км больше, нежели чем старая модель. Прием и передача сигнала от других радиостанций работают на 20 км, помимо того, улучшили поглощение шумов, увеличили качество связи с далекими объектами. Если вы хотите, скрыть вашу радиопередачу, используйте скремблер или систему кодировок. Он имеет довольно различный диапазон частот. Мощность передатчика также поддается регулировке, чаще всего радиопередачи ведутся при мощности до 5 Ватт, но этот параметр легко можно изменить, если есть на то причины. Эти мини-радиостанции пользуются спросом у охотников, рыбаков, лесников для соответствующей установки связи в походных условиях. При этом учитываются и габариты рации, это значительно облегчает транспортировку. По этому параметру новые модели все же уступают предыдущей.