BMW: все особенности автомобильного ремонта

Можно сказать, что ВМW – это одна из лучших марок машин во всем мире. Современные автомобили BMW просто идеально подходят для езды в отечественных условиях, и тогда им простить можно практически все, даже не высокий уровень надежности. Но все же, автомобили марки ВМW смогла заработать у нас репутацию хороших производителя, которые выпускают не только быстрые, но и надежные авто, способные выдержать наши дороги, наших водителей и наше топливо. Если дело доходит о поломки, у этих машин нет слабых узлов, которые могут ломаться чаще других.

Гамма всех силовых агрегатов, которые устанавливаются на БМB, обширна, именно поэтому специалистам необходимо взаимодействовать с большим количеством частей в конструкции. Проведенные исследования показали, что наиболее ломающимися двигателями, которые вызывают необходимость в качественном ремонте BMW, считают – автомобиль с сотней лошадей под капотом и двигателем c объемом 1.6 л. Главной проблемой такого мотора является нехватка мощности. В результате чего, для повышения мощности владельцы сильнее давят на педаль газа, что приводит к износу двигателя. В машинах этой марки специалисты рекомендуют менять ремень ГPM максимум через 40 тыс. км. пробега.

Если речь пойдет о кузове БМB, то здесь даже говорить не о чем. Ведь он очень хорошо защищен, даже самые старые модели имеют защиту от коррозии, поэтому гниют они медленно – находятся они на уровне одних из лучших мировых кузовов.

Машины ВМW оснащаются автоматическими и механическими коробками передач. Данные узлы очень надежные и редко нуждаются в ремонте. Что касается ремонта трансмиссии, то у БМB очень часто она сводится к замене сальника и кулис, которые после 1 — 80 тыс. км. начинают понемногу подтекать. Остальное обслуживание автомобиля ограничивается заменой фильтров и масла трансмиссии.

Для того, чтобы произвести полный ремонт коробки наступает в среднем периоде эксплуатации, который наступает где-то после 300 тыс. км. пробега. Чтобы сцепление держать в полном контроле, его необходимо менять каждые 140 тыс. км., хотя эта цифра за последние несколько лет заметно сократилась, если вы отдаете предпочтение вождению в спортивном стиле.

Большое количество эксперты считают, что практически у всех моделей БМB подвеска это произведение искусства. Можно сказать, что это уникальные машины, ведь они сочетают в себе мягкость самых представительных автомобилей, солидность и спортивный драйв гоночных болидов. Благодаря подвеске они имеют такую многогранность. Не забывайте, что ВМW сложные машины, поэтому гаражный ремонт может оказаться для них не таким полезным, как вредным.