Инструменты Makita – лидеры российских продаж!

Начав свою историю в 1915 году, сегодня японская торговая марка Makita предлагает вниманию покупателей широкий ассортиментный ряд электроинструментов, количество моделей которого составляет порядка 1000 наименований. Компания заслуженно считается ведущей в области разработки инструментов, без которых современное строительство невозможно. Ежегодно вниманию покупателей предлагаются усовершенствованные и совершенно новые, опирающиеся на требования мировых стандартов, модели строительных электроинструментов Makita.

Компания не зря носит титул транснациональной. Заводы Makita успешно работают не только в Японии, но и на территории Германии, Китая, Канады, Бразилии и США, откуда ее продукция распространяется до потребителей всего мира.

В разнообразии модельного ряда легко найти инструменты, которые облегчат работу с большинством промышленных строительных материалов (дерево, бетон и т.д.). Кроме того, компания выпустила ряд электроинструментов, разработанных специально для садоводства и лесозаготовки. Так как при выпуске своих изделий, компания чутко реагирует на требования рынка, в ее ассортименте даже самый взыскательный покупатель подберет технику на свой вкус.

Makita – это всегда высокотехнологичное оборудование, которое находит применение в различных видах деятельности. Инструменты этой марки легко узнать по фирменному сине-голубому цвету. Гарантированное качество, многофункциональность – вот что делает бренд Makita одним из наиболее востребованных в мире.

Отличительная особенность продукции этой компании – компактность при сравнительно большой мощности. Благодаря этим характеристикам, инструмент более удобен в использовании, а запас мощности обеспечивает высокоий уровень продуктивности.

Продукция Makita – это целое семейство электроинструментов, среди которых:

— Дрели;

— Шуруповерты;

— Различные бензопилы;

— Перфораторы и проч.

Все инструменты выпускаются в двух видах: полупрофессиональные и профессиональные.

Несмотря на широкий выбор электроинструментов различных производителей, соотношение «цена-качество» — главное отличие техники Makita. Отечественный потребитель вполне оправданно называет эту компанию одной из первых в производстве строительного инструмента и садовой техники, которые зарекомендовали себя как надежный и мощный помощник.

Неважно, профессиональный вы строитель или любитель заняться домашней работой, Makita – гарант вашего успеха.