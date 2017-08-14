Как правильно выбрать кофе

Кофе – один из любимейших напитков каждого современного человека. В суматохе дней, этот заряжающий напиток занимает чуть ли не первое место в жизни каждого человека. Многие, конечно же, пьют и любят кофе, однако не все знают, как правильно выбрать настоящий, качественный кофе.На сегодняшний день во многих магазинах и на рынках можно встретить многие сорта кофе, при этом интернет-магазин кофе порой имеет уникальный выбор сортов кофе, которые не найти в обычных магазинах. Но приходя в магазин, нам бывает трудно сделать выбор среди всего многообразия на прилавках: в зернах, растворимый, молотый и другие сорта кофе.Только тот кофе, который после употребление, которого нет никаких неприятных ощущений и послевкусия, считается самым качественным и лучшим. Безусловно, узнать насколько вкусный и качественный кофе можно только попробовав его.

Да и выбрать кофе можно только сравнив и попробовав хотя бы два вида. При покупке кофе нужно обращать внимание на следующее: стоимость, производитель, упаковка, срок годности и внешний вид. Есть замечательный способ узнать качественный ли кофе, вы купили: нужно взять емкость с холодной водой и положить в нее горсть кофе. Качественный кофе будет находиться на поверхности воды, а вот примеси осядут на дно, а вода изменит цвет. Сегодня большим спросом пользуются Робуста и Арабика. Это различные сорта кофе. Самым качественным среди них считается арабика, она обладает ярко выраженным тонким вкусом и ароматом, с различными оттенками. У робусты вкус может быть более кисловатый, вяжуще- горьковатый, вкус похуже. Иногда вкус у робусты может быть густым, но нейтральным ароматом. Более дешевые сорта кофе делают на основе робусты. На сегодняшний день большой популярностью пользуется именно арабика, поскольку она более дорогостоящая и качественная. Такие сорта кофе имеют хорошо выраженный вкус и слаб выраженный аромат.

Вкус у него приятный с различными оттенками, аромат тонкий и ярко выраженный.Самый лучший кофе – натуральный из кофейных зерен, свежемолотый. Поэтому многие фанаты кофе покупают кофе в зернах для того чтобы в дальнейшем перемолоть его дома. Лучше всего покупать кофе в специализированных магазинах.Многие эксперты советуют покупать кофе свежей обжарки. Но, к сожалению, это удается не всегда. Поэтому постарайтесь обратить внимание при покупки, на срок годности и на дату обжарки. Покупаемые зерна должны быть без примесей, повреждений, без кусочков и обломков зерен.

Покупая кофе, старайтесь учитывать опыт ваших знакомых, родственников, упаковку, место производства и срок годности. Перед тем как купить кофе лучше всего почитать отзывы и информацию о кофе.