Виды мобильных выставочных стендов

Мобильный стенд – это конструкция, которая используется для организации рекламных мероприятий. Стенд собирается довольно просто, он очень легкий и удобный в использовании. Благодаря современным технологиям, выставочные стенды имеют яркие цвета, что хорошо привлекает внимание.

Выставочные мобильные стенды являются самым распространенным видом Pos-материалов, пользующихся большим спросом. Такие стенды можно использовать для разных целей, но в основном они предназначены для оформления рекламными материалами мест, где проходят выставки, презентации и торговля.

Свое название они получили благодаря быстрой сборке и удобной транспортировке. Именно из-за своей мобильности и легкости, такие стенды пользуются большим спросом. В основе конструкции лежат легкие каркасы, на которые различными способами крепятся фотопанели, плакаты из ткани, пластика или картона.

Рекламные мобильные стенды можно разделить на три популярных вида:

1. Fold-Up

2. Roll-Up

3. Pop-Up

Roll-Up стенды, чаще всего рассматривают как самый бюджетный вариант рекламы. Они имеют металлическое основание в виде кассеты. Внутри находится роликовый механизм, на барабане которого надежно фиксируется фотопанель с разными изображениями. Такой механизм довольно быстро может разворачивать стенд и так же быстро его сворачивать.

Pop-Up стенды относятся к бизнес-классу. Они наиболее популярны среди этих трех конструкций. Самое главное преимущество стендов Pop-Up – маленький вес и компактность. Их очень легко и быстро собирать в цельные выставочные конструкции. В собранном виде они занимают значительную площадь, что очень оптимально смотрится при получении экспозиции.

Стенды Fold-Up в основном используют как презентационные конструкции или выставочные стенды, которые освещают деятельность компаний. Они очень гибкие – при вертикальной сборке их можно согнуть в любом направлении, что очень удобно. Конструкции без проблем стыкуются между собой, в результате чего можно получить непрерывную и длинную стену из стендов. Конструкция Fold-Up продумана таким образом, что по необходимости можно легко заменить какую-то часть изображения.

Выставочные мобильные стенды на сегодняшний день самые востребованные, поскольку они универсальны, имеют стильный дизайн и много возможностей. Для тех, кто хочет немного сэкономить на рекламе, есть еще два варианта — маленькие мобильные стенды и баннеры.