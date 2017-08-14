Как не ошибиться, выбирая спортивное питание?

Ни для кого не секрет, что спорт – одно из приятных, а главное очень полезных занятий, помогающее держать себя в тонусе, иметь отличную фигуру и крепкое здоровье. Но при этом не нужно перегибать палку – стараться выполнить большие нагрузки, даже если кажется, что сил много, к ним нужно привыкать постепенно, иначе за этим последуют не очень приятные последствия. Да и организм каждого человека уникален по-своему.

К спорту можно относиться по-разному: если просто хочется иметь хорошую фигуру, держать себя в форме и быть в хорошем настроении, для этого можно делать элементарную зарядку, пойти в бассейн, в хорошую погоду покататься на велосипеде или роликах.

Но если вы серьезно занимаетесь спортом и испытываете большие физические нагрузки, необходимо уделить особое внимание своему питанию и образу жизни. Тщательно выбирайте ежедневный рацион и правильно распределяйте силы. Если вы решили купить спортивное питание, проконсультируйтесь со специалистами в этой области, так как самостоятельный выбор может принести вред организму. В состав спортивного питания входят специально подобранные добавки и витамины, и, как правило, их употребляют в виде различных жидкостей и каш. Такой витаминный коктейль вы можете приготовить и самостоятельно. Он приведет вас в форму после активных занятий спортом, насыщен витаминами и различными элементами, восстанавливающими энергию. Кроме того, эти коктейли достаточно вкусные и организм легко их принимает.

Большинство посетителей тренажерных залов ходят туда для развития хорошей мускулатуры, но кроме физических нагрузок необходимо также поступление в организм белка. Для этого существуют специальные элементы и питание Multipower, представляющие собой добавку с большим содержанием белка – строительного материала мышечных тканей.

При этом помните, что перед употреблением спортивных препаратов нужно в обязательном порядке проконсультироваться со специалистами, которые помогут вам в выборе витаминно-минерального комплекса, либо белковых препаратов, ведь для каждого организма подходит определенный состав микроэлементов. Не стоит покупать самое дешевое спортивное питание, такая экономия может только навредить здоровью. Прислушивайтесь к советам профессионалов, если вы ходите получать максимальный результат от своих тренировок, и следуйте указаниям в инструкции препарата.

Также не забывайте, что принимая то или иной спортивное питание, будь это протеины, аминокислоты, а также чистый креатин или предтренировачные комплексы, вам не в коем случае нельзя забывать непосредственно о ваших личных тренировках в спортивном комплексе или в вашем тренажерном зале. Более того, употреблять спортивное питание следует с умом и только в зависимости от ваших целей. Давайте рассмотрим примеры.

Предположим, ваша цель — более эффективно выполнять упражнения, меньше уставать после тренировки и даже к вечеру после тренировки быть полным сил, не смотря на «тяжелую» и весьма-весьма интенсивную тренировку. Тогда вам необходимо предтренировочное спортивное питание, которое представляет собой соответствующий комплекс, который позволяет «взбодриться» как от энергетических напитков, а также обеспечивает прилив сил и позволяет тренироваться практически с максимальной эффективностью. Многие спортсмены отмечают, что благодаря подобному спортивному питанию, не смотря на тяжелую тренировку, после которой раньше у них вовсе не оставалось сил, теперь они чувствуют себя бодро даже после чуть более тяжелой тренировки. К тому же они способны выполнять большее количество подходов или даже добавлять новое упражнение в свою программу. И им, вполне вероятно по всей видимости помогло такое спортивное питание как BSN No-exlpode или не менее популярный Jack3d. Для более быстрого восстановления во время выполнения упражнений, в свою очередь, рекомендуется во время тренировки пить не просто воду, а воду с разбавленными аминокислотами. Они обеспечивают восстановление мышечной ткани и позволяют сократить вероятность образования молочной кислоты и чувства «забитости» прорабатываемых мышц.

Если же ваша цель — рельеф, то вам просто категорически противопоказан гейнер — спортивное питание, сочетающие в себе массу углеводов и чуть меньшее количество белков, который применяется, как правило, для набора мышечной (и, к сожалению, жировой) массы. Ваша цель — снизить число углеводов и, конечно же, калорий, увеличивая число белков. При этом очень важно на утро после тренировки, когда организм испытывает дефицит белков, принимать комплексные протеины.