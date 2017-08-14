Ремонт коммуникаторов: самые частые проблемы

Сегодня коммуникаторы использует все большее количество пользователей. Их количество растет в геометрической прогрессии. Качество коммуникаторов хорошее, но многие владельцы «электронного секретаря» обращаются с ним неаккуратно, что приводит к разнообразным поломкам, в результате сервис по их ремонту расширяется. Многолетняя практика сервисного центра по ремонту электронной и мобильной техники подтверждает это, ведь ремонт сотовых телефонов — довольно популярная услуга. В этой статье рассматриваются наиболее часто встречаемые поломки коммуникаторов, исправить которые можно только в сервисном центре, а также при которых не следует пытаться исправить их самостоятельно, ведь это лишь усугубит проблему.

1. Поломка корпуса.

Причиной поломки корпуса чаще всего является небрежное обращение с коммуникатором, в результате чего либо он падает на твердую поверхность, либо что-то падает на него. Обычно поломку можно исправить, но только не в домашних условиях, склеивая корпус скотчем или суперклеем, как принято у российских пользователей. Ремонт в сервисном центре предполагает сварку, при которой используется армирующая вставка. Только при таком ремонте все микротрещины будут заделаны и влага и пыль внутрь коммуникатора не попадет. И вы избежите более серьезной поломки коммуникатора.

2. Попадание влаги.

Наиболее часто встречающаяся проблема. Причин множество: например, коммуникатор попал под дождь, рядом с ним лежал мокрый зонтик, облили чаем и тому подобные весьма и весьма распространенные причины. Не пытайтесь высушить коммуникатор и осуществить ремонт кпк HTC или другой марки самостоятельно, вы его, скорее всего, испортите! Если в ваш коммуникатор попала влага, тот час же отключите его и вытащите (при возможности этой операции) аккумулятор, после чего срочно отправляйтесь в специализированный сервисный центр. Там вам помогут.

3. Проблемы с экраном.

Поломка экрана тоже частая причина, по которой пользователи обращаются в центры обслуживания электронной и мобильной техники. Экран является уязвимым местом коммуникатора, его надо беречь от ударов и яркого солнечного света. При появлении темных пятен на экране необходимо в сервис центре заменить матрицу. При искажении цветности изображения искать причину надо в материнской плате, возможно, ее потребуется заменить. Если на экране появились горизонтальные или вертикальные полосы, то поврежден шлейф или его разъем. В этих случаях обязательно обратитесь в сервисный центр как можно быстрее, иначе экран может вообще перестать работать.